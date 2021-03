Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato alla stampa francese del futuro dell'attaccante Memphis Depay, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino pure della Juventus: "E' un calciatore di livello mondiale. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo in Brasile, quando aveva rivelato il suo talento. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e rispetterò le sue scelte. Se dovesse lasciarci per un club più grande, lo capirò. Se invece vorrà restare, probabilmente lo farà perché avremo vinto qualcosa".