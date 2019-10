Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, parla a margine della presentazione di Rudi Garcia, nuovo allenatore dell'OL: "Siamo in un contesto che ci porta a prendere decisioni. Abbiamo ragionato con ottimismo per trovare la soluzione migliore e sono molto felice di avere Rudi al mio fianco. Per lui abbiamo preso contatto con Lille e Roma. Ha sempre vinto i derby ed è un aspetto interessante. In più ha molta esperienza con oltre 700 partite in carriera. Mi piace anche il fatto che Rudi sappia difendere il suo club con spirito combattivo".