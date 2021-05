Il Lione ha reso noto il bilancio per l'esercizio in corso. Il club registra perdite per una somma complessiva di 135 milioni. Nel comunicato ufficiale si legge: "L'attività dei primi nove mesi dell'esercizio 2020/2021 (periodo dal 31 luglio al 31 marzo) è fortemente influenzata dagli effetti diretti della crisi sanitaria sul settore dello sport professionistico e degli eventi. I ricavi totali delle attività si sono così attestati a 150 milioni di euro nel periodo, in calo del 44% (265,7 milioni di euro al 31 marzo 2020). Il gruppo stima quindi, a livello finanziario, in circa 135 milioni di euro l'ammontare complessivo degli impatti diretti e indiretti della pandemia sul totale dei ricavi delle attività".