Prime parole di Laurent Blanc da nuovo allenatore del Lione: "Ho visto tante partite, non sono stato molto lontano dal calcio. Dopo il Psg avevo bisogno di respirare, in quel momento ho avuto molte opportunità di lavoro ma non le ho colte - ha detto in conferenza stampa - Poi il tempo passa e vieni dimenticato, per fortuna il Lione non si è scordato".