Il Lione crolla in casa contro il Montpellier. In seguito al 1-4 subito ieri sera, il tecnico Laurent Blanc si è espresso con parole sorprendenti. In un momento in cui il Lione si trova in difficoltà economica, con problemi che hanno precluso al club di fare una buona campagna acquisti, alla domanda "Cosa serve per cambiare rotta?" il tecnico ha risposto: "Cambierei l'allenatore".