Sembra sfumare la pista che porta a Marcelo Gallardo per la panchina del Lione. Il tecnico del River Plate, come scrive As Argentina, ha fatto sapere al club francese che non verrà liberato dal club argentino. Restano così in corsa per sostituire Rudi Garcia le candidature di Roberto De Zerbi del Sassuolo, Patrick Vieira, senza squadra al momento, e Christophe Galtier del Lille.