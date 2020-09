Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lucas Paquetà ha parlato del Lione: "Sono pronto a lavorare e dimostrare il mio livello all'OL. Tutto è andato molto bene dal mio arrivo, le visite mediche sono andate molto bene. Il Lione è un squadra molto popolare in Brasile. Voglio lavorare e dare il massimo per questa squadra. Non vedo l'ora di poter aiutare la squadra e di integrarmi molto velocemente. Sono pronto e a disposizione dell'allenatore. Non vedo l'ora di allenarmi. Al Milan è stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere. Ora guardo al Lione. Voglio migliorare e crescere in questo club".