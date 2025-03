Lione, Fonseca: "La squalifica è una grande ingiustizia. Non ho mai toccato l'arbitro, non volevo essere aggressivo"

, allenatore del Lione, ha parlato pochi minuti prima della sfida fra il club francese e l’FCSB – match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League -. In un’intervista concessa a Canal +, l’ex tecnico del Milan, dopo il grave episodio del testa a testa con il direttore di gara Benoit Millot durante Lione-Brest."Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma. La cosa più importante per me è il supporto del mio club e di questo incredibile gruppo. Dobbiamo mantenere la calma per la partita cruciale di stasera. Sono pronto a continuare a lavorare nonostante questa lunga sospensione. Dobbiamo trovare soluzioni insieme e organizzare la squadra nel miglior modo possibile per preparare le partite".

. Questa è stata la punizione inflitta dalla commissione disciplinare della LFP a Fonseca dopo il testa a testa con l'arbitro Benoit Millot durante Lione-Brest.. Fonseca potrà continuare a dirigere gli allenamenti del Lione e nel regolamento non c'è alcuna menzione su un eventuali divieti di prendere parte alle conferenze stampa pre-partita: il portoghese potrà dunque parlare ai giornalisti alla vigilia delle partite. Ad oggi, inoltre,, poiché la sanzione riguarda solamente partite organizzate dalla LFP. Intanto, il numero uno della società, John Textor, ha confermato Fonseca per il quale si sta studiando il ricorso.

