Memphis Depay (accostato anche alla Roma) e Houssem Aouar (obiettivo della Juve) possono lasciare il Lione a fine stagione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di Ligue 1 contro il Nizza, il tecnico dell'OL Rudi Garcia ha parlato del loro futuro: "Depay è in scadenza di contratto, quindi potrebbe vestire altri colori nella prossima stagione. Ma non si sa mai: perché non considerare, qualora non arrivi l'offerta giusta, che possa restare qui? Ha sempre detto che questa è casa sua e abbiamo visto csa può fare: 20 gol e 10 assist, non era mai successo. Aouar? Se quello che vuole è andare via, se è ciò che lo renderà felice, allora sarò molto contento della sua partenza, se sarà dove vuole essere".