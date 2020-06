L'allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa, dopo la ripresa dell'attività della sua squadra in vista della prossima stagione: "Siamo contenti di poterci allenare di nuovo, questo stop è stato molto lungo. In questi tre mesi, i giocatori hanno lavorato individualmente, senza palla e lontano dal campo. Ora c'è entusiasmo e dobbiamo mantenerlo in vista della prossima stagione. Avremo la possibilità di disputare partite amichevoli; arriveremo alla pari con il PSG (contro cui il Lione giocherà la finale di Coppa di Lega), ma con un deficit di dodici partite rispetto alla Juventus. Abbiamo ancora delle possibilità di giocare una Coppa europea la prossima stagione".



Garcia ha poi aggiunto: "Abbiamo perso un giocatore molto importante come Tousart, punteremo su giovani come Caqueret e Cherki, che hanno già esordito in prima squadra. Avremo però bisogno di leadership e il rientro di un calciatore come Depay sarà molto importante per noi".