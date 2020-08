Dopo aver superato la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, il Lione si appresta a sfidare il Manchester City nei quarti. Alla vigilia del match, il tecnico dei francesi Rudi Garcia è intervenuto a Sky Sport: "Sono contento di essere qua con il mio Lione. Sappiamo che come nel turno precedente contro la Juventus anche ora il Manchester City è favorito perché è costruito per vincere, ma abbiamo l'ambizione di vincere per arrivare in semifinale.



La doppia sfida con la Juve ci ha lasciato fiducia di poter competere con le grandi d'Europa. Domani sarà gara secca e forse avremo più chance di passare il turno, sapendo anche che i primi due quarti di finale tutto è rimesso in gioco. L'Atalanta era quasi qualificata al minuto 90', il Lipsia ha buttato fuori l'Atletico Madrid, noi possiamo sperare che anche domani sera andrà così nonostante il City sia favorito.



Infortuni? Cornet e Denayer penso saranno in grado di cominciare la partita, buone notizie per noi.



Io 'killer sportivo' di Maurizio Sarri (esonerato il giorno dopo l'eliminazione, ndr)? Non posso parlarne, solo chi è dentro e voi italiani potete parlarne. Non è su un risultato che si decidono le cose. Io posso solo essere solidale con tutti gli allenatori perché facciamo un mestiere difficile e quindi dobbiamo essere tutti insieme per aiutarci e sostenerci.



Per orgoglio francese dopo il PSG ora deve passare anche il Lione".