Al termine di Lione-Juventus, l'allenatore dei francesi Garcia ha parlato a Sky Sport: "Nessun rammarico per non aver incrementato il vantaggio, ma la consapevolezza di essere riusciti a condurre un buon primo tempo. Buono non aver preso gol in casa nella prima partita. Nel secondo abbiamo sofferto, ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo lottato e siamo riusciti a ottenere la vittoria. I primi dieci minuti sono stati un po' timidi, poi siamo venuti fuori, abbiamo allargato il gioco e li abbiamo messi in difficoltà. Partiamo con questo vantaggio, ma sappiamo che nulla è ancora certo. L'obiettivo è segnare da loro e guadagnare la qualificazione".