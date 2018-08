OL : Adieu Lyon, Mina file à Everton pour 32 ME https://t.co/Iy350h6Yem via @share @OL @leprogreslyon je ne pense pas que 7 information soit exacte.Yeri est toujours très intéressé par l OL . nous souhaitons tous qu'il soit lyonnais aussi pour jouer la Champion's League au GS — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 6 agosto 2018

Il presidente del, ha confermato l'interesse per il difensore del. Il numero uno del club transalpino ha smentito la notizia del passaggio imminente del calciatore colombiano all': "Non penso che l'informazione sia corretta. Yerry è interessato a vestire la maglia dell'OL. Speriamo che possa giocare la Champions con noi".