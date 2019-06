Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Tanguy Ndombele, centrocampista molto vicino al Tottenham.



Queste le sue parole: "Abbiamo bisogno di ricevere proposte sostanziose per parlare di eventuali cessioni in attacco e al momento non ne sono arrivate. Ndombelé potrebbe essere interessato a partire, ma noi stiamo pensando a come sostituirlo eventualmente che è la cosa che ha chiesto il mister. Per il momento non è successo niente ma il mercato è lungo".