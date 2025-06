Lione in Ligue 2, ora il mercato chiama: da Tessmann a Fofana e Mikautadze, tutte le occasioni

Getty Images

, la seconda divisione francese, a causa dei debiti che fino a qualche mese fa superavano i 500 milioni di euro e che il club guidato da John Textor non è riuscito a colmare per risanare il bilancio. La decisione e l’ufficialità di tale scelta sono arrivate direttamente da la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) che, proprio i problemi economico-finanziari della squadra transalpina, aveva precedentemente e preventivamente richiesto la discesa in Ligue 2.

, dopo una stagione che era già stata contrassegnata da problematiche extra campo – come lunga squalifica subita dall’allenatore ex Milan Paulo Fonseca – ma che comunque aveva portato il Lione a centrare l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. Al patron John Textor non resta far altro che tentare la via del ricorso, ma la possibilità che la società rimanga retrocessa in Ligue 2 è verosimile,

E le occasioni nella rosa del Lione, dando uno sguardo, ci sono e possono essere anche ghiotte per la nostra Serie A: si parte dalla porta con Lucas, che era finito nel mirino del Milan come possibile sostituto in caso di partenza di Maignan, passando per una difesa che vede in Nicolasun profilo d’esperienza che potrebbe fare davvero al caso di numerose formazioni in giro per l’Europa, così come in Italia. Ma è dal centrocampo su che il Lione possiede dei pezzi pregiati da poter mettere in vetrina: l’ex Venezia Tannerera stato vicino alla Fiorentina in passato e anche accostato alla mediana dell’Inter, l’ex Roma Nemanjaha dalla sua una carriera a livello internazionale di assoluto rispetto e può essere alla ricerca di una nuova avventura,sono due centrocampisti che potrebbero far comodo a qualsiasi tecnico sia che si giochi in una mediana a 2 che a 3. La loro duttilità è un fattore che permetterebbe l’accensione di numerosi riflettori sul mercato. Davanti, attenzione al classe 2005 Malick(miglior giovane dell’ultima Ligue 1), così come al sempreverdee a Georges, su cui può tornare a farsi vivo l’interesse della Roma. Tra tutti, occhio anche a– in prestito dal Botafogo – la cui situazione va monitorata con attenzione.

