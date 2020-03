Ai microfoni di Telefoot è intervenuto Houssem Aouar, centrocampista di proprietà del Lione, che ha voluto fare chiarezza sulle voci che riguardano un suo passaggio alla Juventus durante la prossima finestra di mercato: “In tutta onestà al momento non riesco ad immaginare nulla che riguardi il mio futuro, penso solo alle prossime settimane perché saranno fondamentali per questa squadra. Ho ancora tanto da dare a questo club, cerco di non inquinare la mia mente per restare il più concentrato possibile su ciò che succede in campo”.