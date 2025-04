Lione, la formula magica di Fonseca: zona Champions raggiunta, il confronto con il periodo al Milan

Getty Images

Se da una parte c’è il Milan di Sergio Conceicao che continua a zoppicare in campionato (con l’obiettivo Champions League che, giornata dopo giornata, si fa sempre più distante e irraggiungibile), ecco che spostandoci all’estero,Seppur squalificato, il tecnico portoghese sta guidando la squadra transalpina a un ruolino di marcia di tutto rispetto sin dal suo insediamento:(di cui 6 in campionato e 2 in Europa League), diventando il terzo allenatore a giungere a un risultato di tale portata dopo Domenech nel 1988 e Houllier nel 2005. Allo stato attuale dei fatti,– ora quarto in classifica in Francia –(attendendo la sfida fra Marsiglia e Tolosa).

Per fare un confronto con il suo periodo in quel di Milano,(in Serie A, il lusitano aveva vinto 7 partite su 17 disputate alla guida del club di Via Aldo Rossi, accumulando anche 6 pareggi e 4 sconfitte. In generale, il portoghese, fra tutte le competizioni, aveva trovato la via del successo in 12 occasioni). Continuando con questo score, Fonseca supererà la sua precedente esperienza in Italia.