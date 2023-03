Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare della situazione del club: "Abbiamo fatto ogni sforzo possibile e inimmaginabile, cambiato allenatore e assunto un tecnico esperto, indipendente nelle idee. Mancano parecchie partite, c'è la semifinale di Coupe de France che rappresenta una boccata d'aria fresca per tutti i tifosi. Il bilancio per la prima squadra non è buono, ma più accettabile se si guarda anche alla squadra femminile e all'Academy. Blanc sarà certamente l'allenatore dell'OL la prossima stagione. Non lo conoscevo sul campo, ho detto che sarebbe dovuto diventare l'allenatore 3 anni fa, ma non è successo. Ora è qui e sono molto felice. Sono convinto che abbia le qualità per portarci ai massimi livelli".