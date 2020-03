On avait rendez-vous ce soir chez vous. Ce n'est que partie remise.



L'OL apporte son soutien et sa solidarité à tous ceux qui aiment la @juventusfc et plus globalement encore à tous nos amis transalpins.



A presto Amici ! #distantimauniti pic.twitter.com/Wpodcu3cte — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2020

La notizia della positività al coronavirus diè arrivata anche in Francia dove il, che questa sera avrebbe dovuto affrontare proprio lanel ritorno degli ottavi di Champions League, ha voluto dedicare al popolo bianconero e a quello italiano più in generale un post ufficiale di sostegno sul proprio account twitter."Avevamo un incontro questa sera a casa vostra, ma non sarà altro che una partita rimandata. L'OL dà il suo sostegno e la sua solidarietà a tutti coloro che amano la e più in generale a tutti i nostri amici italiani. A presto Amici! #distantimauniti"