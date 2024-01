Lione, occhi su un difensore del Porto

Proseguono le discussioni fra l'OL e il Porto per il difensore centrale David Carmo, portoghese classe 1999. Secondo quanto riporta A Bola i francesi vorrebbero avere il centrale in prestito fino alla fine della stagione, con opzione di acquisto. Il Porto però per il momento appare restio a lasciar andare il calciatore facilmente vista la penuria di difensori centrali attuale. Carmo ha un contratto con il Porto fino al 2027.