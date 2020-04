Un sguardo sempre proiettato al futuro con l'intenzione di provare a cogliere le occasioni che il mercato offre. Ecco perché il Milan, dall'inizio di dicembre, ha iniziato a seguire da vicino anche Pierre Kalulu. Si tratta di un esterno destro diciannovenne in forza al Lione di cui si parla un gran bene.



A SCADENZA - Il contratto del laterale scadrà a giugno, ​ma il Lione sta facendo di tutto per trattenere il giovane talento. Nelle scorse settimane il club francese ha sottoposto al ragazzo un nuovo contratto su base triennale e adesso attende una risposta a stretto giro di posta. E Il Milan? Al momento è fermo, l'ultimo sondaggio è di fine gennaio. L'incertezza sulla struttura dirigenziale ha congelato tutte le operazioni impostate. Ma l'interesse resta ed è concreto, con la condizione di poter assicurarsi Kalulu a parametro zero. L'idea è quella di tentare una scommessa a costi contenuti, senza entrare in concorrenza con le diverse squadre spagnole, Siviglia in primis, che sono sulle tracce del difensore classe 2000.