"La nostra trattativa con il PSG non ha raggiunto un livello tale da farci venir voglia di cedere Bradley Barcola. Ho parlato regolarmente con Nasser Al-Khelaifi di tanti argomenti. Abbiamo parlato di possibili contropartite perché gli ho spiegato che non avevo bisogno di soldi ma di giocatori, ma non abbiamo trovato l'accordo", dichiarazioni di John Textor, proprietario del Lione, a L’Equipé.