Brutto episodio in Ligue1 prima del match tra Olympique Marsiglia e Lione vinto dall'OM 2-1, il pullman della squadra allenata da Rudi Garcia è stato assalito da alcuni teppisti, che hanno mandato in frantumi tre finestrini con lancio di sassi e l'uso di bastoni prima dell'arrivo al Velodrome. "Un'imboscata - ha commentato il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas -. La sicurezza dei nostri giocatori e dello staff non è stata garantita durante il tragitto allo stadio. Dopo le minacce alla squadra e a Garcia sui social, l'autobus è stato danneggiato durante il percorso per lo stadio".