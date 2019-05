La vittoria dell'Europa League da parte del Chelsea fa esultare il Lione, che grazie al successo dei Blues contro l'Arsenal si qualifica direttamente alla fase a gironi della prossima Champions League, anziché ai preliminari. Il regolamento UEFA infatti prevede per la 3^ classificata della Ligue 1 l'accesso al 3° e penultimo turno preliminare della Champions, e questa sarebbe stata fino a ieri la sorte del Lione, che ha chiuso il campionato alle spalle di PSG e Lille. Qui però entra in gioco il fatto che la vincitrice dell'Europa League ottiene l'accesso alla fase a gironi della Champions: il Chelsea (contrariamente all'Arsenal) aveva già staccato il pass per i gironi tramite il piazzamento in Premier League, allora per regolamento lo slot destinato alla vincitrice dell'Europa League viene preso dalla 3^ classificata del campionato al 5° posto nel ranking UEFA, che attualmente è la Ligue 1.



Ecco così spiegata la qualificazione diretta ai gironi di Champions League del Lione, che ieri ha tifato per la squadra di mister Sarri per evitarsi due turni preliminari ad agosto.