Lione sulle tracce di un ex Villarreal

Come riporta Footmercato il Lione ha chiesto in prestito Arnaut Danjuma, attaccante nigeriano naturalizzato olandese, attualmente in prestito all'Everton, ma di proprietà del Villarreal. Gli spagnoli vorrebbero però cederlo a titolo definitivo e lo valutano 15 milioni di euro. Il calciatore, esploso con la maglia del Bournemouth e corteggiato dal Milan in estate è allettato e spinge per trasferirsi in Francia. L'obiettivo è giocare con continuità per essere convocato dall'Olanda in vista di Euro 2024.