Sylvinho, allenatore del Lione, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro lo Zenit: "È una competizione straordinaria e nel nostro girone tutte le formazioni hanno la possibilità di qualificarsi. Lo Zenit? Ha una fase difensiva molto solida e in fase di transizione sanno giocare in velocità grazie ai loro attaccanti. Dovremo stare molto attenti. Stiamo lavorando per mantenere la concentrazione alta per tutti i 90'. La gara è stata preparata bene, ma la cosa più importante sarà la prestazione che offriremo domani. Dembele? È un numero 9 puro, un killer. Depay? Si tratta di un grande giocatore, può applicarsi in qualsiasi ruolo. Insieme possono tranquillamente integrarsi".