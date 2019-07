Sylvinho, nuovo allenatore del Lione, ha commentato in conferenza stampa gli ultimi rumors sul futuro dell'attaccante classe '93 Nabil Fekir, sempre più vicino al Betis Siviglia: “E' probabile che se ne vada, è in fase di trattativa. Per lui e il bene del club, mi auguro che si risolva il più in fretta possibile”.