Il Lione acquista un club americano. Si tratta del Seattle Reign FC, club della NWSL, massima serie calcistica femminile, che entrano a far parte del gruppo OL per 3,51 milioni di dollari: "Il Gruppo OL ha raggiunto un enorme successo nel nostro sport e il loro coinvolgimento nella NWSL aiuterà la crescita del nostro campionato". Nella franchigia di Seattle gioca il Pallone d'Oro femminile Megan Rapinoe, miglior giocatrice agli ultimi Mondiali femminili vinti dagli States.



LA DIVISIONE - ​In attesa dell'approvazione del Consiglio d'amministrazione della Lega americana, che arriverà a gennaio, la proprietà sarà così divisa: il Gruppo OL avrà l'89,5% delle quote, con Bill Predmore e l'ex cestista Tony Parker che avranno il 7,5% e il 3%. Aulas sarà presidente e proprietario, mentre Predmore, vecchio proprietario, sarà amministratore delegato".