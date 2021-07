Tramite un comunicato ufficiale, il Lione ha annunciato l'addio di Joachim Andersen, difensore danese ex Sampdoria. Sbarcato in Francia nel 2019, lascia l'OL dopo 21 presenze e un prestito al Fulham. Andersen approda al Crystal Palace per 17,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 12,5% dell'eventuale rivendita.