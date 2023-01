Dejan Lovren est de retour à la maison !



Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 #LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023

Ilha da pocoche va a rinforzare il reparto difensivo., centrale ex Liverpool che fa ritorno in Francia, proprio nel. Per lui un contratto. Ad annunciarlo è la stessa società dell'Olympique Lione attraverso i propri canali ufficiali.