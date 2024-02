Lionel Messi salta l'amichevole a Hong Kong, il governo si infuria. Fischi per Beckham

Redazione CM

Lionel Messi non gioca ad Hong Kong e la vicenda diventa un caso politico. L'Inter Miami ha disputato un'amichevole con una rappresentativa locale ma il suo giocatore rappresentativo non è sceso in campo, scatenando le polemiche dei tifosi e la rabbia del governo dell'ex protettorato britannico in Cina, intervenuto ufficialmente.



L'ACCORDO - "L'organizzatore dell’amichevole si era impegnato a far giocare Lionel Messi almeno 45 minuti", ha rivelato il ministro dello sport di Hong Kong, come riferisce Calcio e Finanza. L'argentino Campione del Mondo, tuttavia, soffre ufficialmente di un allungamento dei muscoli posteriori della coscia ed è rimasto in panchina per tutta la durata della partita, vinta 4-1 dall'Inter Miami.



RABBIA DEI TIFOSI - Rabbia dei tifosi, circa 40mila gli spettatori che avevano pagato da 125 a 600 euro per assistere all'incontro e vedere dal vivo il loro beniamino. Speranze disattese e allora dagli spalti, durante la gara, si è alzato il coro: "Rimborsa tutto!". Le urla sono cresciute fino al fischio finale quando l'inglese David Beckham, ex giocatore oggi comproprietario del club di Miami, è stato sommerso dai fischi mentre cercava di ringraziare la folla.



MINACCE - Il governo di Hong Kong ha rilasciato due dichiarazioni consecutive domenica sera, dichiarandosi "estremamente deluso" e minacciando di ritirare 1,9 milioni di euro di finanziamenti pubblici all'organizzatore dell'evento Tatler Asia, un media specializzato nella moda di lusso e nel lifestyle.



LA PROMESSA... - Kevin Yeung, segretario per la cultura, lo sport e il turismo di Hong Kong, ha parlato in conferenza questa mattina: "Una delle condizioni principali del nostro accordo di finanziamento con Tatler Asia era che Messi partecipasse alla partita per almeno 45 minuti, con riserva di considerazioni relative alla forma fisica e alla sicurezza".



... RIBADITA - Un concetto che l'organizzatore ha ribadito anche a ridosso del calcio d'inizio, come sottolinea Yeung: "Ieri, prima dell’inizio della partita, l’organizzatore Tatler Asia ha ribadito che Messi avrebbe giocato nel secondo tempo.



TRATTATIVA IN CAMPO - Yeung, che ha assistito alla partita nello stadio con altri funzionari, tra cui il capo dell’esecutivo di Hong Kong John Lee, ha assicurato che il governo locale aveva tentato di negoziare con l’organizzatore quando il 36enne non si è presentato in campo all’inizio del secondo tempo. I negoziati si sono arenati dieci minuti prima della fine della partita, poiché le 'soluzioni' come l'apparizione di Messi sul campo per interagire con i tifosi e ricevere il trofeo sono state rifiutate. Il ministro ha aggiunto che il governo di Hong Kong prenderà una decisione sull’eventuale ritiro del finanziario previsto dopo aver esaminato i fatti con l’organizzatore dell’evento.