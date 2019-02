Davide Lippi, figlio del tecnico Marcello e CEO della Rest Group, è stato protagonista anche del recente calciomercato invernale. In esclusiva per calciomercato.com fa il punto della situazione su Spinazzola e Politano e racconta tutti i retroscena che hanno portato il giovane talento Djaló al Milan.



Spinazzola è tornato protagonista nella Juventus dopo essere stato al centro del mercato invernale. E' stata una scelta tutta sua quella di non accettare il Parma o il Bologna?

"E' stata una scelta del giocatore ma condivisa con la società che crede nelle sue potenzialità. Con il lavoro si è gudagnato la Juventus dopo tanto girare ed è normale volersi misurare in questa grandissima società. Ha avuto l'occasione di giocare contro il Parma, credo abbia fatto bene e ora sta a lui dimostrare di essere da Juventus".



Con un pensiero anche alla Nazionale.

"Prima dell'infortunio ricordo che qualche presenza l'aveva fatta, anche da titolare. E' sicuramente un obiettivo alla sua portata, deve pensare a lavorare bene per tornare in azzurro".



Politano ha trovato continuità di rendimento con Spalletti: ha già avuto contatti con l'Inter per discutere del riscatto dal Sassuolo?

"Non è il momento per pensare al riscatto. Ritengo giusto che Matteo si concentri esclusivamente sul campo, credo che la società sia soddisfatta di quanto sta facendo ma ora èil tempo di lavorare e non di parlare. Sta facendo bene e deve continuare così. Ci sono degli obiettivi molto importanti che l'Inter deve raggiungere, sta facendo bene al netto di qualche incomprensione. E' terza in classifica, ha un allenatore molto bravo. E' uscita dalla Champions in un girone molto complicato, in Coppa Italia è uscita solo ai rigori. Non vedo questa situazione negativa o di crisi, anzi".



Che idea si è fatto della situazione relativa a Mauro Icardi?

"Nessuna idea su un giocatore che non assisto". Lei ha portato al Milan il giovane Djaló dallo Sporting Lisbona: c'era anche il Manchester City su di lui?

"C'è stato sicuramente il Milan che ha chiuso un'ottima operazione. Il club rossonero è contento di essersi assicurato un giovane di talento assoluto, adesso sta al ragazzo dimostrare di poter stare in un club con una storia incredibile come il Milan. Sono stati molto bravi i dirigenti ad anticipare la concorrenza, c'erano tanti club su di lui, anche inglesi".



Hamsik lascia il Napoli dopo dodici anni e passa al Dalian Yifang. Lei che conosce bene quel campionato e il relativo mercato, come giudica questa operazione e i continui rinvii prima di chiudere?

"Io penso che un giocatore abbia tutto il diritto di scegliere il suo futuro come meglio crede. Io non posso che parlare bene dei club cinesi, della loro serietà. Ho la possibilità di lavorare con loro da più di sei anni, mio padre è stato commissario tecnico della Nazionale. Anche il Napoli ha incassato la cifra richiesta, quindi credo che tutte le parti debbano ritenersi soddisfatte".



E' stata sicuramente una scelta più economica che di prospettive, non crede?

"Io penso che abbia fatto bene ad andare in Cina. A 32 anni un professionista vuole conoscere qualcosa di nuovo, il mondo è talmente grande e bello per non essere visto e vissuto. E' anche giusto, dopo tantissimi anni al Napoli, trovare anche una certa gratificazione economica".



Milan scatenato sul mercato: sarà Saint Maximin il prossimo colpo?

"A prescindere da Saint Maximin, che è un buon giocatore, io penso che il Milan il vero colpo lo ha fatto cambiando società e affidandosi a due grandi dirigenti come Maldini e Leonardo. Adesso si respira tutta la forza di un club serio, con una proprietà forte dal punto di vista economico. Il nuovo quadro dirigenziale ha spessore, competenza ed è normale che riesca a realizzare grandi operazioni sul mercato. Le dirò di più, il Milan tornerà presto ai vertici con questa società. Sono molto contento anche per Rino Gattuso, sta raccogliendo i frutti di quanto seminato con competenza e passione. Il club rossonero fa molto bene a confermargli pieno sostegno e fiducia anche per il futuro, è l'allenatore giusto per tornare grande".