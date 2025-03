Lippi, Ancelotti e Capello: cos'ha Tudor dei suoi allenatori alla Juventus e cosa può dare

"Non ho avuto allenatori scarsi", ha detto Igor. Ridendo, perché era una puntualizzazione ovvia. Però sottolineando il tipo di Juventus che ha vissuto, quello che ha sentito dentro di sé da ognuno dei tecnici con cui ha coltivato il sogno bianconero. Il croato ha iniziato molto presto l'altra vita, quella in panchina.: la Juventus, ovviamente, e l'Hajduk Spalato. Per la prima volta, da qualche giorno, può dire di aver coronato il sogno di allenare le due squadre incastrate nel suo cuore.

Si è chiusa così, la conferenza stampa di presentazione.. Tudor ha preso da Lippi la gestione del gruppo, la personalità nell'affrontare il mondo Juve, l'obiettivo che non si scolorisce, né acquisisce o perde di significato a seconda dell'andamento della stagione. Se vincere è l'unica cosa che conta, un motivo ci sarà.

- Il suo calcio non può dirsi però simile a quello che hanno fatto i suoi tecnici nel periodo a Torino. Non è un gestore - anche del possesso - alla Ancelotti; non è vecchio stampo come Capello. Rispetto a chi ha avuto da tecnico, condivide però una base di partenza importante: "Senza giocatori forti non si va da nessuna parte".. Poi c'è il fattore mentale. Quindi la "grinta". Non segnerà gol, ma cambia i caratteri delle squadre, dunque gli andamenti delle stagioni.

- Pian piano, l'obiettivo di Tudor è essere comunque se stesso: un calcio ritmato, moderno, aggressivo., con giocatori che forse non ha mai avuto prima. Non almeno con questa qualità. Alla Lazio ha iniziato gradualmente, a Torino può farlo allo stesso modo. La sua visione resta al centro di ogni cosa: prima però s'aggiusta, poi si modifica.