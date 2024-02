Lippi: 'Auguro il meglio ad Allegri, la Juventus tornerà presto a vincere. Conte? Non bisogna odiarlo per l'Inter'

Intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione del docu-film 'Marcello Lippi. Adesso vinco io' al cinema Eden di Roma, l'ex ct della nazionale campione del mondo 2006 ha dedicato un pensiero anche alla Juve, la squadra con cui ha vinto di più in carriera: "Esistono i cicli nel calcio, la Juventus non vince da tempo e quindi tornerà a farlo presto - le parole riportate da La Repubblica -. Un consiglio a Massimiliano Allegri? Non parlo dei colleghi e non giudico le scelte dei club, gli auguro il meglio”.



E a proposito di scelte che hanno fatto discutere, Lippi parla così della decisione di Antonio Conte di allenare l'Inter dal 2019 al 2021: "I tifosi bianconeri non devono odiarlo perché è andato all’Inter, Antonio ha il cuore bianconero".