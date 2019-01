Tre gol e tre punti per la Cina di Marcello Lippi, che batte 3-0 le Filippine di Sven Goran Eriksson (con doppietta di Wu Lei e rete di Yu Dabao) e si qualifica agli ottavi di finale in Coppa d'Asia ad Abu Dhabi.



Nella classifica del gruppo C la Cina è in testa con 6 punti insieme alla Corea del Sud, prossima avversaria nella sfida decisiva per il primo posto: eliminate a quota zero Filippine e Kirghizistan.