Marcello Lippi, attuale commissario tecnico della Cina, parla margine del Golden Foot 2018: "Conte al Real Madrid? E' preparato, può lavorare in qualsiasi club del mondo ma non so cosa passi per la sua testa. Fino a fine gennaio sarà in Cina, dopo? Dopo la Coppa d'Asia parlerò con la Federazione, in un club non lavorerò più. Altra Nazionale? Si, magari più vicino casa. Per qualche altro anno è possibile".