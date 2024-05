Lippi: 'Coppa Italia, la Juve è capace di fare tutto, l'Atalanta...'

36 minuti fa



Marcello Lippi, ex CT campione del Mondo con l'Italia nel 2006, nonché ex allenatore della Juventus e dell'Atalanta, parla della finale di Coppa Italia che domani sera allo stadio Olimpico di Roma vedrà opposti i bianconeri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.



"Con la Juve abbiamo vinto tante cose più importanti oltre alla Coppa Italia, un trofeo intercontinentale, una Champions League giocando quattro finali, cinque scudetti… - spiega Lippi a margine della prima edizione del premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino, come riporta TuttoJuve.com -. La Juve ce la può fare, è capace di fare tutto. Però gli avversari sono forti. Io sono ex di entrambe e attualmente la Dea è la squadra più in forma della stagione, stanno giocando molto bene, ci credono molto, propongono un bel calcio e quindi sarà molto dura per la Juventus".