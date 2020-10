Marcello Lippi, ex ct della Nazionale e tecnico tra le altre di Inter e Juventus, è intervenuto a Radio Sportiva, facendo il punto in primis sul proprio futuro: "Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore, credo sia giusto così. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente".



Poi Lippi è tornato sulla due giorni di Champions, analizzando il momento della Juve: "Ha giocato un discreto calcio nonostante l’assenza dei suoi migliori giocatori. Situazione Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello".



Sull'Inter di Conte: "La rosa è abbastanza lunga e anche nei 5 cambi non tutte sono attrezzate con giocatori così. Date le assenze, il pareggio ci poteva stare in una situazione così problematica. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo".