Intervistato dai colleghi di Radio Sportiva, il tecnico Marcello Lippi ha parlato dello stato di forma del Napoli e della figura di Carlo Ancelotti: "Carlo è la persona giusta per qualsiasi squadra al mondo e non c'è dubbio che andando via Sarri da Napoli occorreva affidarsi ad un allenatore di grande prestigio. Adesso deve aggiustare questa situazione che ha preoccupato ieri sera, dopo una partita non propriamente brillante. A Napoli ci sono ottimi giocatori, ma devono fare molto di più di quanto hanno fatto ieri sera".