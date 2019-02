Marcello Lippi parla a La Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulle favorite alla vittoria della Champions League: “Ne dico quattro: Juve, Barcellona, Real Madrid e City. Sono le più forti. Non fatevi ingannare dal campionato, il Real è una macchina da Champions come il City una macchina da grandi partite. La Juve ha Ronaldo, non uno comune. Stupisce come si sia inserito, è uno dei due giocatori più decisivi al mondo. Prima di Allegri la Juve veniva dopo le favoritissime, ora è nel gruppo di chi può vincere sempre. Con Ronaldo può essere l’anno buono”.