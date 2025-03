Lippi: "Juventus, è bello essere antipatici. Con Baggio non ci prendevamo? Una stupidaggine"

Getty Images

, ct dellae allenatore dellavincitrice di 5 Scudetti e una Champions League nel periodo 1994-99 e poi 2001-04, intervistato da Maurizio Crosetti per Repubblica parla dei bianconeri, e non solo."Eravamo la modernità. Credo che quella squadra rappresentasse già benissimo la mia idea di calcio: aggressiva in ogni zona del campo, organizzata ma senza l’ossessione della tattica che oggi ha contagiato un po’ tutti. Avevo giocatori disposti al sacrificio. La cosa più difficile è capire cos’hanno dentro le persone, e poi allenarle nella testa. Come giocano, quello si comprende al volo".

"Cos’avrà mai di così speciale? La storia, e la competenza delle persone che se ne occupano. La diversità la noti davvero soltanto quando ci sei dentro. Poi, certo, la Juventus non è solo la squadra più amata, è anche la più detestata, è antipatica perché ha vinto tanto. E allora io dico che è proprio bello essere antipatici. Lo scudetto? Non mi stupirei se tornasse in gioco pure la Juve"."Mmmm, come faccio? Se dico Del Piero non posso non pensare a Zidane, se dico Zidane non posso non pensare a Del Piero… E poi Vialli che mi manca tanto: generoso, ironico, intelligentissimo, un fuoriclasse e un mattacchione. Ma anche Conte, che era il mio punto di riferimento. E Pirlo, Nedved, Totti, Gattuso, Gigi… E Roberto Baggio, certamente: uno dei più grandi della storia”.

“Hanno ricamato tanto su questa cosa: una stupidaggine. I più forti che non ho allenato? Maradona, Messi e Van Basten, direi. Anche se quello immenso, visto solo in televisione, è stato Pelé"."Spero che queste nuove generazioni si facciano un giro su YouTube, ogni tanto, per guardare le partite del nostro mondiale. Avere reso felice tanta gente è la massima soddisfazione della mia carriera. Allenare gli azzurri è un po’ come fare il Presidente della Repubblica: sei di tutti. E io so che non ci dimenticheranno mai".

"Ho smesso ormai da cinque anni, e la panchina sinceramente non mi manca. Cosa facevo nel 1982, la sera del Bernabeu? Guardavo e imparavo. Quella squadra così aggressiva e perfetta è stato uno dei miei modelli assoluti".