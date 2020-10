Marcello Lippi, ex ct della nazionale, parla dell'Inter di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter? Conte è senz’altro l’uomo giusto per creare una squadra vincente. Lo ha dimostrato in precedenza e anche in nerazzurro lo sta mostrando. Gli sfoghi della scorsa stagione sono serviti in un certo senso, sono arrivati tanti elementi di livello e la rosa nerazzurra ha molte valide soluzioni. L’Inter se la può giocare con chiunque. Il tecnico salentino è sempre stato un grande motivatore, sia come calciatore che come allenatore. Quest’anno ha a disposizione una squadra tecnicamente valida, sarà un’annata in cui l’Inter potrà dire la sua in tutte le competizioni, nonostante la Juventus coi suoi 9 scudetti consecutivi sia per forza di cose la più quotata per lo scudetto. Derby? Difficile pronosticare un vincitore".