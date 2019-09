Marcello Lippi, ex allenatore tra le altre di Inter e Juve, ha concesso un'intervista a Il Giorno, in cui si è soffermato anche sulla situazione in casa interista: "La squadra nerazzurra è davvero qualitativa, merito del lavoro di Beppe Marotta che ha un’intesa perfetta con Conte. So bene quale sia il valore di Antonio, la sua cultura del lavoro, la bravura nell’ottenere il massimo dal suo gruppo. Basta vedere come i giocatori siano tutti entusiasti del suo lavoro anche se faticano molto. La ciliegina sulla torta è stata l’arrivo di Romelu Lukaku".



SUL CASO ICARDI - "L'Inter ha fatto molto bene ad adottare la linea del rigore. Alla fine ha prevalso la ragione ed è meglio per tutti. Per il giocatore che va a giocare in Champions in una squadra ambiziosa anche se la concorrenza è agguerritissima. Conte ora ha un gruppo su cui lavorare bene senza turbolenze e la società non deve fare i conti con un caso. Insomma, giusto così".