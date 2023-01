Il 24 gennaio del 2003 moriva Gianni Agnelli. Alla vigilia del ventennale della morte dell'Avvocato, Marcello Lippi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo ricorda così: "La Champions con la Juve? Per l’Avvocato ero da 10 e lode. Era unico e tra di noi c’è stato un rapporto speciale. Vincevamo tanto e lui me lo riconosceva sempre. Lo squillo alle sei e mezza. Non l’ultimo, sapeva che ero mattiniero come lui... Non facevo finta di non sentire, non disturbava mai. La cosa bella è che non telefonava soltanto dopo i successi. Se qualcosa non era andata bene voleva rincuorarci. Anche se veniva al campo dopo due brutti risultati: prima di andar via mi diceva 'mi saluti i ragazzi'. Un giorno disse: 'Se potessi, gli farei un contratto a vita'".