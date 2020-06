Intervistato dal Corriere dello Sport, Marcello Lippi esprime la propria opinione sul giovane centrocampista dell'Inter, Lucien Agoumé.



“L’Inter invece ha cambiato tanti giocatori tra una gara e l’altra, questo può aver avuto un ruolo. Comunque è stata in grado di andare in vantaggio due volte riprendendo il risultato contro il Sassuolo. Insomma non l’ho vista così in crisi. Sorprese alla ripresa? Nessuna sorpresa, ho rivisto i soliti giocatori che conosciamo bene. Qualcosa da segnalare, sì. Tra i giovani, ce n’è uno che mi ha colpito, Agoumé dell’Inter. Confesso, non lo conoscevo, mi è sembrato molto interessante”.