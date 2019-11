Marcello Lippi, commissario tecnico della Cina, ex allenatore di Juventus e Inter, parla del Manchester United e di Massimiliano Allegri al Daily Mail: "Allegri andrebbe bene ovunque e da grande ammiratore del Manchester United mi piacerebbe se fosse lui l’allenatore. Lo United è la storia del calcio inglese, hanno vissuto anni bui ma il club è fantastico, tutti a Manchester possono dire cosa significhi giocare ad Old Trafford".



SU SOLSKJAER - "Credo che Solskjaer sia stato un attaccante eccezionale e un buon allenatore. Considero Allegri un esempio di professionalità e ha lo stile Juventus nel sangue. La mia vecchia amicizia con Sir Alex Ferguson mi permette di dire che lui sarebbe la miglior scelta possibile per il Manchester United. llegri sta studiando l’inglese ed è perfetto per lo stile britannico, è preparato, legge il gioco con grande facilità. Ama le sfide e io lo rispetto molto, è una persona umile. Un grande italiano che farebbe molto bene in Inghilterra".