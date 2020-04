L'ex allenatore della Juventus ed ex ct della Nazionale Marcello Lippi ha concesso una lunga intervista a Sky Sport: "Come passo le giornate? Come le passano tutti, con grande attenzione a rispettare le restrizioni, sperando che inizino ad arrivare risultati, poi voi ci date una grande mano, ci rivediamo tutte le partite, non solo Juve e Italia ma di tutti i grandi campioni italiani che sono di grande incoraggiamento per questa partita così difficile".



CINA - "Emergenza coronavirus? Lì è stata affrontata con grande rigore, soprattutto a Wuhan che è stata isolata, 60 milioni di persone. E' stata vinta sotto il profilo della battaglia contro il virus. Hanno riaperto la città, ristoranti, alberghi. Non hanno più contagi, ma tra tutti quelli che tornano dal mondo hanno trovato circa 500 contagi e li hanno messi tutti in quarantena, l'unico problema arriva da quelli che vengono da fuori".



FUTURO - "Allenare ancora l'Italia? Ho già dato. In termini entusiastici come in questo caso, meno come in Sud Africa, la terza volta sarebbe troppo. Non ho più intenzione di allenare, specialmente i club. Magari tra qualche mese se non ho voglia di far niente, se capita una nazionale non lontana come la Cina ci penserei. Chiamate ce ne sono già state, ma è capitata anche questa cosa: pensiamo a finirla il prima possibile, che smetta, questo virus, di ammazzare le persone. Facciamo passare l'estate e vediamo".