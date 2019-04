Marcello Lippi, ex allenatore della Juve e non solo, è intervenuto come ospite a Radio2: "Il 1996? Fu la prima grande soddisfazione internazionale. L'anno prima vincemmo campionato e Coppa Italia, poi trionfammo in Coppa dei Campioni e l'anno dopo alzammo la Coppa Intercontinentale. Per vincere la Coppa dei Campioni ci vogliono dei grandi giocatori e poi serve un grande senso di appartenenza, la voglia di mettersi a disposizioni l'uno dell'altro. Quei ragazzi lo fecero, e infatti salirono sul tetto del mondo. Cosa è mancato alla Juve per vincere quest'anno? La fortuna di avere a disposizione i giocatori importanti nel momento decisivo. Chiellini ad esempio per la Juventus è importante quasi come Ronaldo e con l'Ajax non c'era. Quale finale rigiocherei? Juve-Milan, la finale che abbiamo perso ai rigori, quella lì ha lasciato tanto amaro in bocca".