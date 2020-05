Marcello Lippi, ex ct della nazionale, parla a Radiosei della lotta scudetto: "L’Inter è più indietro in classifica, ma se vince il recupero con la Samp è lì e la Juve e la Lazio hanno lo scontro diretto ancora da disputare. Secondo me è una corsa a tre. Le gare a porte chiuse? È un sacrificio che dobbiamo accettare".