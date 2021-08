Marcello Lippi, ex ct dell'Italia, parla alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto: "Juve sempre favorita per lo scudetto, quest'anno ancora di più: non ha vinto, quindi è affamata e ha voglia di rifarsi. Ma l'Inter è al suo livello: dopo aver perso Lukaku sta per comprare Dzeko e non credo venderà più. Vedo bene il Napoli, mi sembra molto aggressivo e compatto grazie soprattutto a Spalletti che sa unire il gruppo. L'attacco è sempre ben organizzato, dovrà lavorare su altri reparti".